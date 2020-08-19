الجفري متفائل بالعام الهجري الجديد بسبب "حساب الجمل": رضوان من الله أكبر

احتفل الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري بالعام الهجري الجديد 1442 معبرًا عن تفائله به.

ونشر الجفري صورة ‫عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأبيات شعرية محسوبة بطريقة حساب الجمل.

وعلق الجفري على الصورة قائلًا: "قال صلى الله عليه وسلم: (يعجبني الفأل الصَّالح الكلمة الحسنة).‬صحيح البخاري".

وأضاف: "وفأل عامنا الجديد بحساب الجُمّل كما نظمه الابن السيد سالم بن عمر بن حفيظ هو:{ورضوانٌ مِنَ اللهِ أكبَرُ}".

واستطرد: " ‫حساب الجُمّل هي طريقة لتسجيل صور الأرقام والتواريخ باستخدام الحروف الأبجدية ويكون بحساب الحروف رقميًا ابتداء من الرقم واحد إلى العشرة ثم عشرين إلى المائة ثم مائتين إلى الألف وذلك حسب ترتيب أبجد هوز".