تغييرات في تشكيل "القضاء الأعلى" غدا لتقاعد رئيس استئناف طنطا

يشهد مجلس القضاء الأعلى اعتبارا من الغد، تغييرات في تشكيله، نظرا لتقاعد المستشار لطفي حمدي أمين مسعود، رئيس محكمة استئناف طنطا، وبلوغه سن المعاش المحدد قانونا بـ 70 عاما، وانضمام المستشار محمد محمود عرابي خلفا لـ"مسعود" لعضوية مجلس القضاء ورئاسة محكمة استئناف طنطا.

وقالت مصادر قضائية، إن المجلس سيعقد أول اجتماع عقب إعادة تشكيله الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

ووفقا لقانون السلطة القضائية، فإن مجلس القضاء الأعلى يتكون من 7 أعضاء يرأسهم رئيس محكمة النقض، ويضم في عضويته أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، والنائب العام.

ووفقا للتشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، فإن المستشار عبدالله شوضة سيكون رئيسا، ويضم المجلس في عضويته كل من المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا.