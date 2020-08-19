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محمود مسلم

ضبط 21 وصلة مياه وصرف صحي مخالفة بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
03:31 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
دمياط الجديدة

دمياط الجديدة

شن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط 21 وصلة مياه وصرف صحي غير مقننة بالمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدى العملاء، وإعطاء مهلة لأصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدًا لرفع العدادات وفصل المياه في حال عدم الإلتزام.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز، بالإشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على كافة الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بكافة أنحاء المدينة.

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