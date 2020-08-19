حبس المتهم بقتل شقيق طليقته بالدقهلية 15 يوما

أمرت جهات النحقيق، بحبس المتهم بقتل شقيق طليقته بالمنصورة، بعد أن سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية بينهما، وذلك بعدما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وتلقت النيابة العامة صباح يوم الثالث عشر من أغسطس الجاري إخطارًا بوفاة المجني عليه "محمد سعد السعيد" البالغ من العمر 26 عامًا، من قرية سماحة، مركز أجا، بمحافظة المنصورة، وذلك على إثر إصابته بجروح بالصدر والبطن، وأن والده اتهم طليق ابنته بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فقتله.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن أن المتهم بعد تطليقه شقيقة المجني عليه، حاول إجبارها على ردِّها إليه، فزادت الخلافات خاصة مع مداومة المتهم التعرض لطليقته ولأهلها، وظنَّ أن المجني عليه يعوق ردَّها إليه، فقرَّر التخلص منه بقتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض، ثم ترصد المجني عليه بالقرب من موقف سيارات الأجرة بالقرية المذكورة الذي أيقن مرورَهُ به، وما أن شاهده حتى اعترض طريقه وافتعل شجارًا معه عاجله فيه بطعنات بسلاح أبيض، أودت بحياته،

أمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، وتمكنت الشرطة من ضبطه وبحوزته المطواة سلاح الجريمة ملوثةً بالدماء.

وباستجواب المتهم، أقرَّ بتعديه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته قاصدًا ضربه، نافيًا قصده من ذلك قتله، إذ ادعى أنه تصادف لقاؤه به حيث اعترض كلٌّ منهما طريق الآخر، ونشبت مشادَّة بينهما، أسفرت عن شجار تعدى هو فيه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته، ثم حال محاولة المارَّة فضَّ اشتباكهما أصيب المجني عليه بعدة طعنات بالمطواة التي كانت معه من أثر التدافع.

وأكد شاهدَان للواقعة، رؤيتهما المتهم خلال طعنه المجني عليه عدة طعنات بالمطواة التي كانت معه، وعلمهما بأمر الخلافات بين أهليهما.

وعند سؤال والد المجني عليه، أكد أن المتهم سبق أن هدد بقتل المجني عليه بعد أن قضت المحكمة باستحقاق ابنته النفقة من المتهم.

وبعد معاينة مسرح الحادث والحصول على تصوير للواقعة من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بمحلِّ مُطلٍّ على مسرح الحادث، تبين مبادرة المتهم بالتعدي على المجني عليه بمطواة أشهرها في وجهه.

وأرسلت النيابة العامة سلاح الجريمة الطب الشرعي لفحص الدماء العالقة به، وأجرت معاينة تصويرية للمتهم حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعةَ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقرر القاضي الجزئي مدَّ حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا أخرى.