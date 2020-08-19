صور.. شراكة دولية بين مستشفيات "عين شمس" و"جريت أورموند ستريت" البريطانية

وقَّعت جامعة عين شمس، صباح اليوم، اتفاقية شراكة دولية في المجال الصحي بين مستشفياتها ومستشفى جريت أورموند ستريت GOSH البريطانية، والتي تعد جزءًا من منظمة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، بتمويل من مؤسسة البنك التجاري الدولي.

ويسعى هذا التعاون إلى تنفيذ برنامج طموحٍ مدته 5 سنوات يعمل من خلاله المستشفيان معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام، فضلًا عن تطوير برنامج تدريبي تعليمي سريري شامل في هذه المجالات.

وأوضح محمود المتيني أن جزءا رئيسيا من الشراكة سيكون برنامجا استشاريا زائرا من مستشاري GOSH وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات، ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH في لندن.

وقال القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في مصر نيراف باتيل: "نحن فخورون جدًا بدعمنا لإنشاء هذه الشراكة في مجال الرعاية الصحية.. مستشفى جريت أورموند ستريت وعين شمس من المؤسسات المتميزة. وهذا يزيد من تعميق التعاون الممتاز بين بلدينا، ويؤكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة ودعم أجندة الرعاية الصحية للحكومة المصرية".

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية أشرف عمر عميد كلية الطب، وأيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وشهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب، ومصطفى هدهد مدير مستشفى الأطفال الجامعي، ومنى الجنزوري أستاذ طب الأطفال، وتامر عمارة مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية الطب، وشيرين فواز المدرس بقسم الطب الطبيعي.

وشهد مراسم توقيع التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مستشفى جريت أورموند ستريت GOSH البريطانية كل من السيدة هيلين جيمسون مدير الشؤون المالية والسيد كريستوفر روكينباخ المدير التجاري.

ووقع الاتفاقية ممثل عن البنك التجاري الدولي نادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي، بحضور المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد مخطط البرامج، ولوجين حسين مخطط البرامج بالمؤسسة.