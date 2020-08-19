طقس الخميس شديد الحرارة على الجنوب وشبورة مائية في الصباح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غد الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وتكوت الرياح معتدلة، وتظهر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

بينما يسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وتظهر الشبورة في الساعات الأولي من الصباح، بينما تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشرقية، ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ليكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا، بينما يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 36 25

نخل 35 19

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 41 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 29

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 33 30