تنفيذ مشروع لنقل خطوط المياه المتعارضة بمدينة الحمام

تفقد، اليوم، الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال ربط الخطوط الجديدة الخاصة بنقل الخطوط المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي بمدينة الحمام، وذلك بخمس نقاط متفرقة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة، إن شركة مياه مطروح تجرى أعمال الربط بين الخطوط الجديدة وشبكة المياه بنطاق مدينة الحمام.

ووجه "خالد" بسرعة إنهاء جميع أعمال ربط خطوط المياه فى مدينة الحمام، وذلك قبل الموعد المحدد وبالشكل الأمثل، وبجودة عالية، طبقًا للمعايير وتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.