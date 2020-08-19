ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بأسيوط

تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص، وبداخله 32500 صنف دوائي متنوع.

وأوضح الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ورئيس الحملة، إن قيمة المضبوطات بلغت حوالى مليوني جنيه، موضحًا أن المخالفات تنوعت ما بين حيازة أدوية مخدرة، ومنتهية الصلاحية، وخاصة بوزارة الصحة والسكان، ومجهولة المصدر، إضافة إلى عينات طبية مجانية، وأدوية بدون فواتير.

وأشار "مرعي" إلى تحرير المحضر رقم 2037 جنح أمن دولة طوارئ ثان أسيوط، للعرض على النيابة العامة للتصرف.