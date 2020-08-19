توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والعظمى تصل 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، بأن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا ، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

والطقس حار نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحار نهارًا لطيف ليلًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الخميس 20 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

طقس الجمعة 21 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

طقس السبت 22 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.