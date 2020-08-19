التأديبية تعاقب موظفين بالتربية والتعليم: وصفوا 30 يونيو بـ"الانقلاب"

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين -الدرجة المالية كبير بالمعاش- بعقوبة الغرامة التي تعادل ثمانية أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

كما قضت بمجازاة وكيل مدرسة الصنایع الثانوية بالسنبلاوين، الدرجة المالية كبير معاش، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وذلك بسبب توصيف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب، كما أنهما شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المحالين شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، ووصفهما ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 بأنها انقلاب، واتهامهما القوات المسلحة والشرطة بقتل معتصمي رابعة، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية.

وأضافت المحكمة، أنه بسؤال رئيس وحدة بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية بالتحقيقات، أفاد بأن المحالين ذكرا أن مشروع الدستور هو "دستور إلهام شاهين"، وأن الدستور لن يتم، وأن شهداء مديرية أمن المنصورة "مش أحسن من بتوع رابعة اللي قتلهم النظام".

كما أن المحال الثاني قال: "أنا فرحان جدا بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية"، كما أن المحال الثاني وصف وزير الدفاع بأوصاف سيئة، وقال ذلك من باب الاستهزاء، وأنه سمع ذلك بنفسه، ولذلك قام بتحرير الشكوى، ووقع عليها مع زملانه.

كما أنه بسؤال "م. ع" معلم أول بالمدرسة الصناعية بالسنبلاوين بالتحقيقات، أفاد بأنه سمع بنفسه المحالين، يذكرا بأن الدستور هو دستور إلهام شاهين، وأن الدستور دستور انقلابين وقتلة، وإنهم عبيد البيادة، ولن يتم تمرير الدستور كما أنه رأى المحال الثاني، سعيد وفرحان ويهلل بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية.

ومن حيث أنه قد وقر في وجدان المحكمة ويقينها، صحة ما نسب إلى المحالين من مخالفة، وبما استبان لها من الأوراق، وما تطمئن إليه المحكمة، ما جاء بشهادة الشهود من مشاطرة المحالين بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، ووصفهما ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 بأنها انقلاب، واتهامهما القوات المسلحة والشرطة يقتل معتصمي رابعة، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية.

فضلا عن نعتهم دستور البلاد، بالأوصاف الواردة بالتحقيقات، وبما ينطوي عليه ذلك من مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، ويعد خرجا جسيما على مقتضى الواجب الوظيفي، وهو الأمر الذي يشكل في حقهما، ذنبا مؤلما يستوجب مجازاتهما عنه تأديبيا.