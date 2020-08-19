"مرجان" الفائز الوحيد من بين 511 مرشحًا مستقلاً في انتخابات الشيوخ

من بين 511 مرشحًا مستقلًا في انتخابات مجلس الشيوخ، استطاع هادي لويس مرجان، حسم المعركة الانتخابية لصالحه في دائرة محافظة القاهرة، ليصبح المرشح الوحيد المستقل الذي يفوز من الجولة الأولى في العملية الانتخابية.

وخاض الصراع الانتخابي في دائرة محافظة القاهرة 98 مرشحا تنافسوا على 10 مقاعد داخل مجلس الشيوخ فاز بها عبدالحي عبيد وأحمد حسين فايق وجمال أبوالفتوح وياسر زكي ومحمد مجدالدين فاروق وخالد مصطفى عبدالوهاب وأحمد سمير زكريا ورأفت كمال زكي، عن حزب مستقبل وطن، وفؤاد سعد فؤاد عن حزب الشعب الجمهوري، وهادي لويس مرجان مستقل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تبدأ من الغد الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة التي ينطلق التصويت فيها للمصريين في الخارج يومى 6 و7 سبتمبر وتُجرى داخل مصر يومي 8 و9 سبتمبر، ويتم إعلان النتيجة 16 سبتمبر المقبل.

ويتم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الجولة الأولى يومي الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية في الطعون السبت 22 أغسطس حتى الاثنين 31 أغسطس.