صور.. رهبان جدد وسيامات كهنوتية لدير الملاك ومنطقة الريان بالفيوم

صلى الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وثمانية آخرين من طالبي الرهبنة بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان بالفيوم، بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أقيمت الصلوات بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب إبسخيرن النقلوني

- الراهب أغاثون النقلوني

- الراهب طوبيا القديس مكاريوس

- الراهب ثاؤفيلس القديس مكاريوس

- الراهب حزقيال القديس مكاريوس

- الراهب سيلا القديس مكاريوس

- الراهب بولا القديس مكاريوس

- الراهب شاروبيم القديس مكاريوس

- الراهب دميان القديس مكاريوس

- الراهب بيشوي القديس مكاريوس

كما تمت سيامة ثلاثة كهنة جدد ورسامة خمسة قمامصة لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون وهم :

- الراهب القس مرقوريوس النقلوني

- الراهب القس صموئيل النقلوني

- الراهب القس ساروفيم النقلوني

- الراهب القمص مينا النقلوني

- الراهب القمص مرقس النقلوني

الراهب القمص مارتيروس النقلوني

الراهب ا لقمص كيرلس النقلوني

الراهب القمص أكليمندس النقلوني

كما تم قبول تغيير الشكل الرهباني للراهب سمعان القديس مكاريوس ليصبح اسمه الراهب عازر النقلوني.