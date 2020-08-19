حبس طالب ثانوي ذبح سائق "توك توك" لسرقة مركبته بالمنوفية

أمرت نيابة تلا بحبس طالب بالثانوي الصناعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بذبح سائق "توك توك" وسرقة مركبته.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم قام بالتحايل على المجني عليه بغرض توصيله، ثم قام بذبحه وطعنه عدة طعنات في الجسم.

وتمكنت مباحث تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط طالب بالثانوي الصناعي يدعي "ح. ب. ر"، لقيامه بذبح سائق "توك توك"، وطعنه بعدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء، بهدف سرقة الـ"توك توك" الخاص بالسائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه "ط. ر"، بهدف سرقة الـ"توك توك" والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجارٍ عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" يدعى "ط. ر" مقتولًا، وتم نقله إلى المستشفى وفي انتظار قرار النيابة العامة وتحقيقاتها في الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية عموس، الذين دشنوا "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالقصاص للسائق "شهيد لقمة العيش"، مطالبين بتقديم الجاني لمحاكمة عاجلة لتحقيق العدالة، مشددين على أن المجني عليه يتميز بالاحترام وحب الجميع.