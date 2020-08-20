التفاصيل الكاملة لضبط "أم" تعرض ابنتها للرذيلة مقابل 1000 جنيه في اليوم

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ضبط "سيدة" وابنتها الـ18 سنة بمحافظة الفيوم، لاتهامهما بممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، أن الأم تقوم ببيع ابنتها لراغبي المتعة الحرام فى الليلة بـ1000 جنيه، ولمدة شهر من خلال عقد زواج عرفي بمبلغ 70 ألف جنيه.

وقررت جهات التحقيقات حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونسبت لهما اتهامات التحريض على الفسق والفجور، وممارسة الرذيلة.. وحرزت القوات صور وفيديوهات جنسية للفتاة مع اشخاص مختلفة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الأم هي العقل المدبر للواقعة، بعد ان قامت بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور ل ابنتها وعرضها على رغبي المتهمة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة.

وتبين أن المتهمة مقيمة بمحافظة الفيوم، وتمكنت القوات من ضبطهما وجرى التحفظ عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وحرزت صور عارية ومقاطع مخلة، للمتهمة وابنتها.

وتبين أن الأم تعرض ابنتها على راغبي المتعة بعقود زواج عرفي لمدة يوم بمبلغ 1000 جنيه، أو عقد زواج عرفي لمدة شهر مقابل حصولها على 70 ألف جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية وبصحبتها ابنتها، لعرضها الأخيرة لراغبي الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وضبطت بحوزتها (هاتف محمول) يحتوي على العديد من الرسائل والصور العارية ومقاطع الفيديو المخلة، التي تؤكد ضلوعها في ارتكاب تلك الجرائم.