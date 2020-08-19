القبض على موظف أطلق النار على شاب بسبب خلافات "نسب"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من القبض على موظف بهيئة النظافة والتجميل، بعد إطلاق النار على شاب، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغاً من مستشفى الهرم، بوصول شاب "23 سنة"، مصاباً برش خرطوش بالقدم اليسرى، وانتقل العقيد وليد الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة، وناقش الشاب المصاب، حيث قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين موظف بهيئة النظافة والتجميل، وصاحب شركة مقاولات بسبب خلافات نسب سابقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من بندقية خرطوش، كانت بحوزته.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من تحديد أماكن تواجد وتردد المتهم، والقبض عليه، وبحوزته البندقية المستخدمة فى الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.