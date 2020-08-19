فيديو.. مطالب أوروبية بوضع حد للخطوات التصعيدية التركية
كتب:
محمود البدوي
07:51 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أعلنت كل من اليونان وقبرص أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة في شرق البحر المتوسط ومحاولات الاستفزاز المتكررة وتهديد أمن دول المنطقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".
وأوضح التقرير، أن وزيري خارجية اليونان وقبرص قالا إن السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل لوضع حد للخطوات التصعيدية التركية.
وأشار الوزيران خلال التقرير، أن عمليات التنقيب التركية في مناطقهم البحرية مدانة ومرفوضة ودعوات تركيا للحوار "غير جدية" ودعتا الاتحاد الأوروبي لتكثيف الرد على "العدوان" التركي المتصاعد باعتباره موجها ضد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.