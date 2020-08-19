فيديو.. مطالب أوروبية بوضع حد للخطوات التصعيدية التركية

أعلنت كل من اليونان وقبرص أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة في شرق البحر المتوسط ومحاولات الاستفزاز المتكررة وتهديد أمن دول المنطقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن وزيري خارجية اليونان وقبرص قالا إن السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل لوضع حد للخطوات التصعيدية التركية.

وأشار الوزيران خلال التقرير، أن عمليات التنقيب التركية في مناطقهم البحرية مدانة ومرفوضة ودعوات تركيا للحوار "غير جدية" ودعتا الاتحاد الأوروبي لتكثيف الرد على "العدوان" التركي المتصاعد باعتباره موجها ضد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.