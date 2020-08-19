القبض على موظف مكّن شخصين من البناء على أراضٍ زراعية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، لاتهامه بإستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين، وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وتسهيل حصولهما على رخصتي بناء واعتمادهما من مجلس مركز ومدينة طهطا.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب ذلك من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بالمذكورين داخل الحيز العمراني، ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها، على خلاف الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وأكدت تقارير الجهات المعنية التحريات، كما جرى الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.