للمستهلكين.. 10 إرشادات مهمة عند شراء الأدوية

يقدم جهاز حماية المستهلك عددًا من الإرشادات للمستهلكين، التي يجب اتباعها عند شراء الأدوية، انطلاقا من دور الجهاز في رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، مقدراً للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه النصائح، وفقًا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات شراء الأدوية

- يجب المحافظة على قائمة بكل الأدوية التي تتناولونها، وحتى إذا كنتم تتناولونها بوتيرة منخفضة، مع أو بدون وصفة طبية، وبما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات.

ـ يجب إبلاغ أي طبيب معالج بهذه القائمة، وبدون أي نوع من الحساسية.

ـ لا تشتر أدوية بدون وصفة طبية.

- التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

- تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

- من المهم الانتباه إلى الشعور العام، إذ يجب متابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال .

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تُستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وتسعى نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف، وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة، وأيضًا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك، مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.