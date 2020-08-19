صور.. 5 بلطجية يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

شهدت منطقة مساكن الموالح ببنها، تعدي 5 بلطجية على ربة منزل وشقيقها وابنتها في الشارع، مع محاولة خطف الابنة على تروسيكل والفرار بها، إلا أن تجمع الأهالى حال دون ذلك.

وأسرع الأهالي بنقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة لإسعافهم، وحرروا محضرًا برقم 3346 بتاريخ 15 من الشهر الجاري، اتهموا فيه 5 بلطجية بالتعدي عليهم.

وكان سكان العمارة رقم 11 "أ" بمساكن الغجر "الموالح" بدائرة قسم ثان بنها هرعوا على أصوات صراخ وعويل بالطابق الأرضي بإحدى العمارات مساكن، حيث قام 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء يحملون أسلحة بيضاء "سنج" وشومًا بالتعدي على ربة منزل تدعى "عيدة. ف. ع"، وشقيقها "السيد" وابنتها "إسراء. ح. م"، واحدثوا بهم إصابات بالغة.

وقام الاهالى بالاتصال بالنجدة لمحاولة إنقاذ المجني عليهم من أيدي المتهمين، وحاول الجناة خطف الفتاة في تروسيكل كانوا يستقلونه، إلا أن الأهالي تدخلوا وأسرعوا فى مهاجمتهم ومطاردتهم.

وقالت "سهر خ م " ابنة المجني عليها الأولى، "المتهمون معلومون لدينا حيث توجد خلافات سابقه بين أسرتي ومعهم، عندما حضروا إلى العمارة التى نسكن بها بمساكن الموالح، وحاولوا اقتحام شقة أحد الجيران الملاصقين لنا، واعترضهم زوجي وأمي، وقام الجناة بالتعدي عليهم بالضرب، وأحدثوا بهم إصابات".

وأضافت "حررنا محضرًا، وصدر ضدهم أحكام بالحبس والغرامة، ومن وقتها وهم يرسلون لنا تهديدات بالقتل والحرق إذا لم يتم التنازل عن القضايا والتصالح".

وذكرت أن المتهمين حاولوا خطف شقيقتها (المجني عليها الثالثة) أثناء ذهابها إلى أحد الدروس، حيث استوقفوها وتحرشوا بها، وحاولوا خلع ملابسها فى الشارع، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى مديرية الأمن لتحرير محضر ضدهم، وقام أحد الضباط بإرسالها إلى قسم ثان بنها، وحررت ضدهم محضر آخر بالتحرش، ومحاولة خطف شقيقتها.

وقالت "سهر"، إن "الجناة تعدوا مؤخرًا على أمي وخالي وشقيقتي، وأصابوهم بإصابات بالغة، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن".