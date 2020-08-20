الحسيني: إجراء جولة إعادة في 14 محافظة دليل احتدام المنافسة بالشيوخ

قال يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، إن الإعلام المُعادي كان يراهن على عدم تحقيق القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ على نسبة الـ5%، كما أن الرهان على أن المواطنين لن ينتخبوا بسبب فيروس كورونا كان خاسر.

وأضاف "الحسيني" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الرهان بأن المصريين فقدوا اهتمامهم بالعمل السياسي والانتخابات ولكن ما حدث أنهم لم يفقدوا اهتمامهم على الإطلاق، أن هناك قدر واضح من الوعي لدى المصريين بأهمية المجلس حتى وإن لم يروا أدائه بعد، متوقعا أن تتعدى نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ نسبة 14%.

وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في 14 محافظة على المقاعد الفردية تدل على وجود معركة انتخابية واحتدام ومنافسة حقيقية، وهو ما يفسد كل الرهانات التي تتحدث عن عدم وجود معركة انتخابية، كما أن تحالف الانتخابي داخله تباينات فكرية وفي العقائد السياسية، "القاعدة اللي اتجمعوا عليها هي مصر بمنتهى البساطة".