مسلم مشيدًا بالقائمة الوطنية بـ"الشيوخ": شكل جيد لمصر ومكسب للأحزاب

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بفكرة القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، وأوضح أنها كانت فكرة جيدة للغاية، كونها استطاعت تجميع 11 حزبًا في هذه المرحلة الحاسمة، كما أنه حال عدم تجميع الـ 11 حزبًا في قائمة واحدة كان مرشحي الأحزاب لن يحصلوا على مقاعد في الفردي.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن القائمة الوطنية ضمت تيارات بها تباين سياسي كبير، مستشهدًا على ذلك بأن القائمة جمعت بين حزبي التجمع والوفد، رغم التباين السياسي الكبير بينهما، كما ضمت القائمة أحزابًا كانت خارج السرب نوعًا ما مثل حزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن انضمام عدد من الأحزاب في قائمة واحدة في حد ذاته شيء جيد للأحزاب وشكل جيد لمصر في هذه الظروف، حتى وإن كان هناك خلاف مع حزب معين أو هناك حزب له أفكار واتجاهات متباعدة نوعًا ما، "بس التحالف جعل هناك مصلحة وطنية والناس كلها لازم تمشي في قارب واحد".

وأشار "مسلم" إلى أن القائمة جعلت عددًا من الأحزاب تحظى بمقاعد، رغم أن معظم الأحزاب خسرت في الفردي باستثناء حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، وكذلك حزب النور "دخل على مقعدين كان المفروض يدخل على ثلاثة لولا وفاة مرشحه الله يرحمه في بني سويف".

وتابع: "النور داخل على إعادة، حماة وطن داخلين على مقعد، المؤتمر داخل على مقعد، غير كده معظم المقاعد راحت لمستقبل وطن والشعب الجمهوري، وهي دي طبيعة الانتخابات اللي فيها دوائر كبيرة، بتخلي الأحزاب الأقوى تحصد بسرعة، بتوع القائمة يقدروا يخدموا على الفردي والفردي يخدم على القائمة".