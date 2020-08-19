نجاح العرض المسرحي "محل اللعب" مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية

شهدت مسرحية "محل اللعب"، بدار الأوبرا المصرية (مركز الهناجر للفنون)، إقبال جماهيري بعد عرضها على مدار يومين متتاليين، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

مسرحية محل اللعب كوميدية غنائية استعراضية، نتيجة مزج 3 أفلام عالمية للأطفال، من إخراج "إيهاب ناصر"، مخرج مسرح الطفل ومؤسس ديزني بالعربي، تحت رعاية المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الثقافة.

وتم العرض على المسرح الصيفي مكشوف مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووجود بوابة تعقيم وفقاً تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستعابية.

وحضر المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحي، وأشاد جلال بالعرض، وحرص على تحية فريق العمل والتقاط صور تذكارية معه على خشبة المسرح.