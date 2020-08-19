السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة بدء العام الهجري 1442".

وأضاف السيسي: " أدعو المولى -عز وجل- أن يحمل العام الجديد لكم كل خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم، ولمصرنا الحبيبة المزيد من الخير والنمو والرخاء.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".