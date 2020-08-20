صور.. 11 ألف صاعقة تسبب 367 حريقا وسقوط طائرة في كاليفورنيا

شهدت ولاية كاليفورنيا الامريكية بعض الحوادث المؤسفة بسبب موجة الصواعق والحرائق التي اشتعلت في المدينة.

ووفقًا لما نشرته وكالة "رويترز"، لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا أمس الأربعاء بعدما أشعلت الصواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت "رويترز" عن السلطات الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة معتبرة أنها أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق لـ"رويترز" إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق منذ يوم الاثنين.

وفي وسط كاليفورنيا، تحطمت طائرة هليكوبتر أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

كما استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلا وبناية، كما ألحقت أضرارا بخمسين أخرى.