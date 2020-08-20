زوجة "قهوجي إمبابة" تعترف أمامه: بخونك مع جاري من 7 شهور

باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة السيدة المتهمة بالزنا بمنطقة إمبابة في الجيزة، والتي أصيب عشيقها بكسور في مختلف أنحاء جسده عقب قفزه من نافذة الشقة، خوفا من الزوج الذي كسر باب الشقة عليهما، وضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة.

وقررت جهات التحقيق حبس "الزوجة"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا، والتحفظ على العشيق على ذمة الواقعة لحين مثوله للشفاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأجرت الجهات المختصة مواجهة بين الزوج وزوجته، وناقشت الأول "قهوجي"، 36 عاما، حول ملابسات الواقعة، وقال في التحقيقات، إنه عقب عودته من العمل سمع صوتا داخل الشقة، فكسر الباب وشاهد زوجته في أحضان عشيقها أثناء ممارستها الرذيلة معه، وبمجرد دخوله حاولت ارتداء ملابس النوم وقفز المتهم من "الشباك".

واعترفت الزوجة بما جاء على لسان الزوج، وقالت إنها على علاقة بالجار المتهم منذ قرابة 7 أشهر، وكان يتردد عليها في غياب زوجها، فأصدرت الجهات المختصة قرارها السابق.

وكشفت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث، التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وجرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالطابق السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة، 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس النوم، بينما قفز المتهم من النافذة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.