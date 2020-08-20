لو بتشتري شقة.. مناطق بها سعر المتر أقل من 3000 جنيه

مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، أصبح شراء شقة حلم صعب المنال لعدد كبير من المواطنين، وتختلف أسعار الشقق باختلاف أسعار مواد البناء والطلب على الشراء والمنطقة.

وتستعرض "الوطن" المناطق السكنية التي يقل المتر السكني بها عن 3000 جنيه، وفق محمود الجابري، المهندس المدني بإحدى أبرز الشركات العقارية، كالتالي:

سعر المتر السكني في ألف مسكن

تراوح سعر المتر بالشقق السكنية بمنطقة ألف مسكن بين 2000 و3000 جنيه.

سعر المتر السكني في عزبة النخل

تراوح سعر متر الشقق في عزبة النخل من 2200 جنيه حتى 2800 جنيه.

سعر المتر بمنطقة 15 مايو

يتراوح سعر المتر السكني بالشقق بمنطقة 15 مايو بين 2000 جنيه و3000 جنيه.

سعر المتر السكني في المنيب

تراوح سعر المتر بالشقق السكنية بمنطقة المنيب بين 2500 و3000 جنيه.

سعر المتر السكني في حدائق الأهرام

بدأ سعر متر الشقق بحدائق الأهرام من 2500 جنيه حتى 3000 جنيه.

سعر المتر السكني في حدائق حلوان

تراوح سعر متر الشقق في مناطق حدائق حلوان بين 2200 جنيه لـ3000 جنيه.

سعر المتر بمنطقة السلام

بدأ سعر المتر السكني بمنطقة السلام من 2200 جنيه حتى 3000 جنيه.