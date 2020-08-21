محمد مدير إدارة حكومي صباحا وفنان مساء: بيحلم بامتلاك براند شموع شهير

فنان شاب جمع بين العمل الحكومي والموهبة الفنية معا، لم يطغ أي منهما على الآخر، دخل مجال "الهاندميد"، قبل 6 سنوات فقط، ولع بالعمل في الشمع تحديدا حتى أتقنه وبرع فيه وصمم العديد من الأشكال من بينها "أكواب بأشكال متعددة"، إلى جانب تصميم التابلوهات والأواني المصنوعة من الخشب والحقائب ومشغولات جلدية متعددة.

هو محمد السيد محمد السيد، فنان شاب في العقد الثالث من عمره جمع بين عمله كمدير إدارة بهيئة حكومية خاصة وعمله كفنان ذواق في الشمع والجلود والتابلوهات المصنوعة من الخشب مع طلائها بطبقة ريزن لحمايتها ولتعطى شكل مختلف عن غيرها.

ويقول "محمد" ابن محافظة البحيرة، في تصريح لـ "الوطن"، "بعدما تخرجت من كلية تجارة جامعة حلوان وعملت في مجال التجارة لفترة قبل عملي في إحدى المصالح الحكومية، قررت أن أحقق رغبتي في ممارسة هوايتي خاصة وأنني عاشق للفن فبدأت ترجمة الهواية على أرض الواقع قبل 6 سنوات، ورغم أن شغل الهاندميد ليس مجال عملي الرئيسي، حيث أنها هواية تعلمتها عبر اليوتيوب والسوشيال ميديا، وقررت فيما بعد النجاح فيها والإبداع وبالفعل بات لى زبائن خارج مصر يطلبون منتجاتي، ولكن بالطبع الطلب عليها داخل مصر أكثر إلى حد ما"، مشيرا إلى وجود عقبات تواجهه تتمثل في أن المنتجات اليدوية صعب تسويقها في مصر.

هذا ويحلم "محمد"، بأن يمتلك براند شموع شهير، مشيرا إلى تلقيه الدعم المعنوى من زوجته طوال تلك الفترة.