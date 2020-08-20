سيناء والبحر الأحمر والأقصر محافظات سجلت صفر إصابات كورونا

لليوم الثالث على التوالي، تسجل محافظة شمال سيناء صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا، وعدم استقبال المستشفيات أي حالات مستجدة بالفيروس، وذلك حسبما أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان استمرار العزل المنزلي لـ29 حالة إصابة بكورونا، وشفاء 4 حالات كانت تخضع للعلاج، أن إجمالي الحالات الإيجابية السابقة بلغ 106 حالات و23 حالة وفاة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر صفر إصابات بفيروس كورونا، وفي مطلع الشهر الجاري سجلت الأقصر صفر إصابات بكورونا وغلق رسمياً مستشفى إسنا التخصصى، ومستشفى القرنة والمركزى، والمدينة الشبابية بالطود.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، أوضح أن هناك عدة عوامل تتحكم في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، من بينها كثافة السكان في تلك المحافظة، مشيرا إلى أنها عامل رئيسي في الوصول إلى صفر إصابات، فإذا كانت الكثافة السكانية منخفضة فذلك يعني عدم تواجد تكدس في الأسواق أو وسائل الموصلات، ويعني انتشار أقل للفيروس.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه الالتزام والوعي سبب آخر في الحد من انتشار الفيروس، فمن الممكن أن يكون سكان تلك المناطق أكثر ثقافة وفهم للإجراءات الاحترازية والوقائية مما ساعد على سرعة الوصول إلى معدل "صفر إصابات كورونا"، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لسكان المنطقة عامل مهم في التعافي، فطبيعة البيئة التي تتواجد بها عوادم وملوثات نسبة الشفاء تكون أقل من التي تكون صحية ونظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إن فيروس كورونا لا يوجد له لقاح، ولكن لدينا طرق فعالة للحد من مخاطره، حتى نصل إلى صفر إصابات على غرار الدول التي حققت ذلك.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن تلك المناطق نجحت في الوصول إلى صفر إصابات كورونا لامتلاكها كثافة سكانية أقل، مما ساعد في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فلا تزاحم أو تكدس سكاني، وهو ما يعني انتشار أقل للفيروس بين المواطنين.