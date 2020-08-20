أغنية "سقفة كبيرة" تحقق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الملحن عزيز الشافعي مع جمهوره بتحقيق أغنية "سقفة كبيرة" لأحمد بتشان المليون الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" مع "هاي واي"، وهي رابع أغاني "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاحا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وجرى تصويرها بقيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلي وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.