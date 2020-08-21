عاجل.. الحكومة: نتجه لتصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محليا

أكدت هيئة الدواء المصرية اتجاه الدولة لتصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محلياً، حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات مرضى الأورام من الأدوية.

ونفت "الهيئة"، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، وجود أي عجز في أدوية الأورام في المستشفيات الحكومية.

وشددت هيئة الدواء على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن تماماً.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.