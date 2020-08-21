اليوم.. 172 رحلة طيران دولية تغادر مطار القاهرة لعدة وجهات

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، تقل على متنها 19806 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وأوضحت مصادر بالمطار أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم، منها نيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وأمستردام وبودابست وكوبنهاجن وروما وميلانو وأثينا ودوالا وبرلين وميونخ ولارناكا وشاندو وبيروت وجدة ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي، وتبلغ رحلات السفر 86 وتقل على متنها 9175 مسافرا.

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكبا من مختلف الجنسيات.

وتصل الرحلات من عدة وجهات خارجية تأتي في مقدمتها "واشنطن، لندن، باريس، ميلانو، روما، أثينا، برلين، ميونخ، كوبنهاجن، لندن، باريس".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.