رئيس التحرير

محمود مسلم

اليوم.. 172 رحلة طيران دولية تغادر مطار القاهرة لعدة وجهات

يستقبل المطار 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكبا

كتب:

أيمن حمزة
11:09 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 19806مسافر من جنسيات مختلفة على مدار اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 19806مسافر من جنسيات مختلفة على مدار اليوم

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، تقل على متنها  19806 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وأوضحت مصادر بالمطار أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم، منها نيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وأمستردام وبودابست وكوبنهاجن وروما وميلانو وأثينا ودوالا وبرلين وميونخ ولارناكا وشاندو وبيروت وجدة ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي، وتبلغ رحلات السفر 86 وتقل على متنها 9175 مسافرا.

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكبا من مختلف الجنسيات.

وتصل الرحلات من عدة وجهات خارجية تأتي في مقدمتها "واشنطن، لندن، باريس، ميلانو، روما، أثينا، برلين، ميونخ، كوبنهاجن، لندن، باريس".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 16446 راكبا من جنسيات مختلفة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس