دبلوماسي إماراتي لصحيفة إسرائيلية: "السلام عليكم".. بدأنا التطبيع

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم، إن اتفاق السلام مع إسرائيل يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بدأ بالفعل وتقدم في مراحل مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "العتيبة" نشر مقالا جديدا على صدر صفحتها الأولى، اليوم، تحت عنوان: "السلام عليكم"، للحديث عن اتفاق السلام بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن بلاده أنهت خطة "الضم"، وخلقت ديناميات جديدة في عملية السلام، وهو بمثابة انتصار مهم للدبلوماسية ولشعوب المنطقة.

ونقلت الصحيفة على لسان يوسف العتيبة، أن اتفاق السلام سيزيد من عمليات النمو والابتكار والتقدم العلمي، ويزيد بدوره من فرص العمل للشباب، ويعمل على دفع المنطقة إلى ما وراء الإرث الغامض من العداء والصراع، نحو مصير الأمل والسلام والازدهار.

وأكد السفير الإماراتي في واشنطن، أن عمليات التطبيع بدأت بالفعل، وتتقدم على مراحل مختلفة، حيث بدأت بالفعل الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجرى فتح قناة اتصال مباشر بين الجانبين على المستوى السياسي، منوها إلى إجراء مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وأشار يوسف العتيبة، إلى أنه من المقرر إجراء محادثات حول مجالات مختلفة ومتعددة، من بينها الطيران والاتصالات والشحن الدولي، فضلًا عن التعاون في مجالات الصحة والغذاء والأمن المائي وتغير المناخ والتكنولوجيا والطاقة وتبادل الزيارات الثقافية والتعليمية على المستوى الوزاري.

وأوضح السفير الإماراتي في واشنطن خلال مقاله بالصحيفة العبرية أنه سيتبع ذلك كله تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلًا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".