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وفاة نجل رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني

كتب:

حسين ابراهيم
12:42 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الطفل وسيم إبراهيم العرجانى

الطفل وسيم إبراهيم العرجانى

توفي الطفل وسيم العرجاني ابن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صباح اليوم الجمعة، بعد أسابيع من خضوعه للعلاج في أحد مستشفيات القاهرة، جراء تعرضه لحادث سير هو و4 آخرين نجا واحد منهم فقط.

وكان وسيم إبراهيم العرجاني، و3 أشخاص من أبناء قبيلته تعرضوا لحادث انقلاب سيارة كانت تقلهم من القاهرة للإسماعيلية بالطريق الصحراوي قبل أسابيع عدة، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم في الحال، وجرى نقل الطفل وسيم وشخص آخر إلى المستشفى تماثل للشفاء، وبقي وسيم في غيبوبة حتى فارق الحياة صباح اليوم.

تسبب نبأ وفاة وسيم العرجاني في صدمة كبيرة لأهالي سيناء بسبب علاقاتهم الطيبة مع والده، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للتضامن مع أسرة فقيد الشيخ زويد.

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