تفاصيل القبض على سارقي الدراجات النارية بالشيخ زايد

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، في ضبط تشكيل عصابي بمدينة الشيخ زايد ارتكب (8) حوادث سرقة لدراجات نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام (3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك"، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة "أول وثاني الشيخ زايد" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة الشيخ زايد، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (8) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر)، والذي جرى ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأرشد عن المسروقات.