ارتباك في مطار فيينا بسبب العائدين من الدول المصنفة خطرة بـ"كورونا"

سادت حالة من الارتباك اليوم، في مطار فيينا بسبب العائدين من الدول المصنفة خطرة في إصابات جائحة كورونا.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا، إن أفراد القوات المسلحة أقاموا حاجزا لفحص العائدين من إسبانيا وإيطاليا لإجراء الفحوصات الأولية وملء نماذج بيانات عن القادمين.

وأضافت أن الركاب وجدوا صعوبة في معرفة نتائج اختباراتهم أو في تلقي إخطار بدء الحجر الصحي المنزلي مما أدى إلى تكدس واسع، مشيرة إلى صعوبة إجراء اختبارات سريعة للعائدين، حيث يحتاج كل مختبر حاليًا إلى 48 ساعة على الأقل لتحديد النتيجة بدقة.

وطبقت النمسا مؤخرا تحذير سفر إلى كرواتيا كما تطبق اعتبارا من الاثنين المقبل تحذيرا مماثلا من السفر إلى جزر البليار الإسبانية، كما قامت دول أوروبية مثل النرويج وفنلندا بحظر السفر إلى النمسا بعد ارتفاع مستوى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.