حظك اليوم السبت 22-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحلل علماء الفلك والأبراج الصفات التي تميز الأبراج التي تقع في دائرة الفلك، حيث يهتم كتيرون بمعرفتها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك كل الطاقة والنشاط وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يمنحك يقظة ذهنية وقدرة على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية أنجلينا جولي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء ومناسب أيضا لتوطيد علاقتك بالبعض أو إصلاح علاقات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ومن المهم عدم إعلان أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ندى بسيوني، ويوافق تاريخ ميلادها 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء وتقوم بتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتسعد بتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل غسان مطر، ويوافق تاريخ ميلاده 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للتعاطف وتقاسم الآلام مع من يعانون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب لتنمية المال والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تتمتع بشعبية كبيرة وتمر بتجارب تفيدك مما يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الشاعر الراحل محمود درويش، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.