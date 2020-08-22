حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل رجل برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك كل الطاقة والنشاط وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يمنحك يقظة ذهنية وقدرة على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.