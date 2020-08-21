رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع البلينا في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج، حملة مكبرة للنظافة بشوارع المدينة أسفرت عن رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأشارت الوحدة المحلية، في بيان أصدرته، اليوم، إلى أن الحملة تمت بتعليمات من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، للحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمدن والمراكز والأحياء، ومواصلة حملات النظافة باستمرار.

وقال لطفي محمد علي، رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت طريق مصر أسوان، ومدخل المدينة، وشارع المحطة، وشارع الجمهورية، وشارع التحرير، وشارع مجلس المدينة، وشارع بنك مصر القديم، وشارع النادي الرياضي، وشارع جسر أبو فرج، ومنطقة الضرائب العامة، وشارع البحر الأعظم، حيث جرى رفع أكثر من 45 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة.