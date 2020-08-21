23 لجنة تستقبل 10634 طالبا بامتحانات الدور الثاني للثانوية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:21 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
متابعة اللجان
أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا تجهيز 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، غدا السبت.
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الأمن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات، لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بإرتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان.
كلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخاصة في أعمال تطهير مقار اللجان، بعد كل امتحان وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط اللجان.
واطمأن المحافظ مع مسئولي مديرية الأمن والصحة، والإسعاف، التضامن، الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، الطرق على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات.