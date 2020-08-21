مسابقة "شفرات السعادة": أطلقناها لنشر التفاؤل والإيجابية بعد كورونا

قال هتان غازي، أخصائي السعادة وجودة الحياة ومدیر مسابقة "شفرات السعادة"، إن الاشترك عبر تلك المسابقة سيتم عبر تطبيق "تيك توك" ويختار المشترك الشفرة بالفيديو الموضح عبر موقع "فيس بوك"، وسيضم ذلك الملتقى الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي مجموعة وكوكبة كبيرة من مدربين تمكين شخصي وأخصائيين سعادة وأطباء ومختصين في عدد من المجالات.

وأضاف "غازي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" من جده ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن مسابقة "شفرات السعادة" سيكون فيها 7 فائزين كل فائز منهم سيحصل على صندوق به 10 جوائز بها كل ما يحتاجه في الحياة، موضحا أنه قد تم تحديد أعمار الفائزين بتلك المسابقة حيث سيتم اختيار طفل واحد من الفائزين وأخرين بأعمار أكبر.

وأكد أن المسابقة قد تم إطلاقها في يونيو الماضي في إطار مواجهة التوتر على خلفية أزمة كورونا لتعزيز الوعي المجتمعي من قبل الفرد المشارك في المجتمع، مشيرا إلى أن تلك المسابقة تسعى لیكون المكمل والداعم الفعال لتوصیل رسالة وهدف الفعالیة الأساسي وهو رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع وتعزیز مفهوم التضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع والشعوب.

وتابع: "انطلقت المسابقة في 1 أغسطس ومستمرة حتى نهاية الشهر، وهي مبادرة لخدمة المجتمع على مستوى العالم أجمع وليس العربي فقط، وتم ترجمة شفرات مسلسل "البرنس" المصري بكافة لغات العالم حتى تستقطب كافة المواطنين على مستوى العالم، وتواصلنا مع موسوعه جينيس لتسجيل الأرقام القياسية وتم تغطية أكثر من مليون متابع عبر مواقع السوشيال ميديا، وسيتم تسجيلها في تلك الموسوعة قريبا".