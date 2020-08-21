شروط الحصول على منح دراسية بالجامعات الخاصة بمطروح

بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

قام اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة وتم وضع والإعلان عن عدد من الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية وهي:

شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة

1. أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصلًا على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين.

2. الحصول على نسبة 92% كحد أدنى لطلبة علمي علوم، و90% لطلبة علمي رياضيات / أدبي.

3. ألا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب بشري - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة).

4. المعيار الأساسي والتفاضل بين الطلاب هو المجموع، ويتم ترشيح الأعلى مجموعًا ثم النزول تدريجيًا، وحال التساوي في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد العلمية المؤهلة للكلية، علمًا بأنّه في حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

5. حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناءً على رغبته، يتحمل الطالب الجزء المتبقي من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة في هذا الشأن، وليس له الأحقية في الترشيح لكلية أخرى حال ورود منحة مجانية.

6. الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أي مصروفات.

7. حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم اعتذار عنها.

8. التقدم للحصول على المنح مجانًا دون أي رسوم.

9. يتم تقديم أصول الأوراق للاطلاع وتقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية + صورة بطاقة الرقم القومي إقامة مطروح واستيفاء النموذج المعد.

وأكد سكرتير عام المحافظة أنّه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى مساعي المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.