بمناسبة إعادة الاستقبال.. "السياحة الثقافية" تخطط للترويج للأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اللجنة تخطط لعمل احتفالية كبيرة تكون بمثابة الترويج لإعادة افتتاح الأقصر لاستقبال السياحة في إطار الترويج لها عالميًا، مشيرًا إلى أنه يتم بحث فكرة عمل حفل موسيقى بالتعاون مع الأوبرا، أو عمل حفل ترانيم صوتية فى معبد الأقصر.

وأكد "عثمان" ضرورة الاستفادة والترويج للاكتشافات الكبيرة التي تمت في العام الماضى في منطقة البر الغربي، والاستفادة من انتهاء طريق الكباش، والذي يمتد لنحو 2.7 كيلومتر، ويضم 1600 تمثال على كل جانب من جانبي الطريق.

وأوضح أن اللجنة تدرس استعادة برنامج الجذور، الذي كانت بدأته وزارة الهجرة منذ 4 سنوات ويستهدف جذب أبناء المهاجرين المصريين من الجيل الثاني، والثالث لافتًا إلى أن اللجنة أجرت استطلاع في عدد من الدول المصدرة للسياحة الثقافية عن إمكانية عودة الحركة منه، وهي إسبانيا، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وعدد من الدول الإسكندنافية، واتضح أن هناك طلب، وأن الحركة سوف تعود سريعًا فى حال الإعلان عن فتح المدينة لاستقبال سائحين.

ورحب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر بقرار مجلس الوزراء بعودة السياحة للأقصر وأسوان أول سبتمبر بعد غلق دام لنا يقرب من 6 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقام وزير السياحة والآثار، بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط وزارة الصحة.