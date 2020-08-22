المركز المصري للفكر: وقف النار في ليبيا يتبعه خطوات أخرى لإعادة الاستقرار

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرارات التي صدرت أمس من الدولة الليبية هو متغير مهم ولكن يشوبه الحذر نظرا لتذبذب السياسة الليبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوصول إلى تلك المرحلة جاء بعد وجود 3 مراحل أساسية وهي إعلان القاهرة والذي يعد نقطة تحول قوية بخريطة طريق شاملة لحل الأزمة الليبية، المحور الآخر هو التحرك بعد هذا الإعلان حيث إن مصر تواصلت مع كل القوى الدولية المعنية بالأمر، موضحا أن مصر لم تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة من قبل أي ميليشيات، حيث إننا اليوم نبدأ خطوة سلام جديدة مرتبطة بإعلان ذلك الخط كخط أحمر، وراجع كل طرف مواقفه وتحركت الأطراف الدولية لدعم ذلك.

وأكد أنه يجب أخذ فترة كافية لتقييم تلك الفترة التي تمر بها ليبيا، حيث إن تلك الخطوة مهمة سيتلوها خطوات أخرى لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومطلوب من الأطراف التحرك في مرجعيات أشمل وأعم، مشيرا إلى أن ما حدث خطوة مهمة نحو التسوية السياسية واستعادة الاستقرار في ليببيا، حيث أن نزع السلاح في سرت ورد في بيان حكومة السراج ولم يشر إلى ذلك الأمر مجلس النواب الليبي، وحل المستشار عقيلة صالح هو حل عقلاني إلى حد كبير.