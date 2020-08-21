عميد "تربية رياضية" كفرالشيخ: ما حدث مع الطالب ليس تنمرا لأنه غير لائق

قال الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، إن ما حدث للطالب أحمد عمر أمر طبيعي، حيث أن كلية التربية الرياضية، لها معايير معينة في الاختبارات تطبق بشكل حاسم، ويتم العمل عليها عبر المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن المجلس الأعلى للجامعات، أكد على ضرورة أن يكون الطالب لائقا بشكل كبير، حتى يلتحق بالجامعة، موضحا أن اختبار "القوام" بالجامعة، يكون الطالب فيها مرتديا لشورت، حتى يتسنى للمختبرين التأكد من سلامة الطالب البدنية، وهناك معايير خاصة في اختبارات القدرات بالكلية.

وأكد أنه من المفترض كتب كلمة "غير لائق"، لكن بعد إصرار الطالب بمعرفة سبب رفضه، عاد مرة أخرى للدكتور ووصف له الدكتور مشكلته بدون تنمر: "هو عنده الشفة الأرنبية، وده انحراف متعارف عليه، وبيكون فيه مشكلة في الفك، ولو اصطدم بأي أداة داخل الملاعب سيؤدى لمشكلات في المستقبل"، مشيرا إلى أن أحد الطلاب من قبل ركب "عين زجاجية" وهو ما ظهر في اختبار القدرات، وجرى رفضه هو الآخر.

وتابع: "أحمد ولد راق ووسيم وجميل، ومعندهوش أي مشكلة، واحنا بنحافظ على صحته وجثمانه، اعتقد أنها حالة مستديمة، وعندنا رياضات عنيفة في الكلية مثل البوكس، ولو خد بوكس هيسألوا الكلية أنتوا أزاي نجحتوه في الاختبارات".