عميد تربية رياضية كفرالشيخ: أحمد لم يتعرض للتنمر ولكنه سقط في الاختبار

كشف الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية تربية رياضية بجامعة كفر الشيخ، تفاصيل واقعة التنمر بالطالب أحمد عمر بالجامعة، قائلا "إن الطالب افتقد أحد الشروط المؤهلة للالتحاق بالكلية"، نافيا أن يكون الشكل سببا في رفض قبوله.

وأضاف "عكاشة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أنه يوجد مجموعة من اللجان التي يمر بها أي طالب لفحصه جيدا مثل لجنة اختبار الطول والوزن ولجنة الكشف الطبي على القلب ولجنة القوام ولجنة الاختبارات الرياضية، لافتا إلى أن "أحمد" تقدم واجتاز الاختبار الأول والثاني.

وأشار العميد إلى أن الطالب انتقل للجنة الثالثة، وهي لجنة القوام، حيث يقف الطالب أمام اللجنة مرتديا "مايوه" لإظهار أكبر مسطح من جسمه لتستطيع اللجنة فحص أي انحراف قوامي من أي جزء للطالب، مؤكدا أن أي انحراف قد يعيق الطالب من النجاح إذا دخل الكلية.

وتابع: "مفيش أي تنمر خالص، بس مش بنقول للطالب سبب عدم القبول، بياخد ختم لائق أو غير لائق فقط حفاظا على مشاعر الطالب، بس بيبقى عارف سبب غير لائق طول، أو غير لائق قوام، لكن مش بنقول سبب تاني".

واختتم: "أحمد شكله جميل ووسيم وأي كلية تتمناه بس لو دخل الكلية عندنا في هذا الوضع في الفكين ومخارج الألفاظ مع ارتطامه مع أي أداة في الملعب أو حركة عنيفة هيعرض الكلية كلها للمساءلة، لأن حالته مستديمة".