التعليم العالي: المصروفات المطروحة للجامعات الأهلية للطلاب المصريين

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الإرشادات العامة بشأن المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية الثلاثة "العلمين والملك سلمان والجلالة".

وقالت الوزارة، إن المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلبة المصريين فقط، لافتة إلى أنه سيكون هناك مصروفات اضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) ، سوف يتم الاعلان عنها قريبا.

وتابعت، أنه سيتم الإعلان قريبا عن المصروفات الدراسية للطلبة غير المصريين من العرب والأجانب.

وأوضحت أن السكن والانتقالات (والخدمات الأخرى) غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي، التأمين الصحي اجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ105 آلاف ومجال طب الأسنان بـ97 ألف ومجال الصيدلة بـ85 ألف والعلاج الطبيعي بـ63 ألف والهندسة بـ69 ألف.