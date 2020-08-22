نائب محافظ البحيرة تنفي وفاة 14 مصاباً بكورونا بـ"صدر دمنهور" بسبب نقص الأكسجين

نفت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة 14 شخصا في العناية المركزة بسبب عدم توافر الأكسجين.

وقالت بلبع في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجمعة 21 أغسطس 2020 بعد أن تلقينا بالمحافظة بلاغ عن عدم توفر أكسچين لمرضى ڤيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الصدر بدمنهور وبعد ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إدعاء عن وفاة عدد 14 حالة اليوم بسبب انتهاء مخزون الأكسچين بالمستشفى".

وأضافت: "انتقلت فوراً لمستشفى صدر دمنهور وقمت بالكشف عن عدد 2 تانك أكسچين سعة 3000 لتر لكل تانك وتبين امتلائهم بنسبة 95٪؜ و93٪؜ بالإضافة لعدد 180 أسطوانة أكسچين سعة 5 لتر الواحدة 63 تبادلي مع التانك والباقي موزع بالغرف والعنابرالأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق علماً بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب مساءً".

وتابعت: "وتم التواصل مع طبيب العناية المركزة الذي أفاد أنه لم ير ولم يشهد أي نقص أو انتهاء للأكسچين كما هو الإدعاء، وأن حالات الوفاة اليوم لم تتعدى 3 منذ فجر الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأن الأسباب كانت تدهور بحالة الإلتهاب الرئوي وحالة جلطة بالرئة".

واستطردت: "كما تم الإلتقاء بالسادة المواطنين أقارب ومرافقي الحالات المصابة وطمأنتهم وتوضيح حالة كل مريض على حدا والسماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد".

واختتمت منشورها: "أرجو تحري الدقة عند النشر والرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة الأعزاء الكرام و أطباء مصر جميعاً" مضيفة: "الڤيروس لعين و متحور، وليس له تشخيص واضح ثابت ولا علاج فوري أو محدد ولا حتى مصل ولا بد أن نتكاتف جميعاً، ونلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا نتهاون بهذا الڤيروس شكراً جزيلاً".