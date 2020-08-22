بالأسماء.. النتائج الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، النتائج النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.

وأسفرت نتيجة انتخابات النقابة على مقعد النقيب العام، عن فوز الدكتور إيهاب السيد خليل هيكل، والذي حصل على إجمالي 2771 صوتا.

وجرت انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، أمس الجمعة 21 أغسطس 2020، بإجمالي عدد أصوات الحضور أعضاء الجمعية العمومية 6732 صوتا، وجاء إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 6589 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 143 صوتا.

وأكد "عبدالهادي"، أن عدد أصوات الحضور لهذه الانتخابات أعلى من أعوام 2014 و2015 و2016 و2018 وتأتي في المرتبة الثانية بعد انتخابات 2012.

وأعلن عبدالهادي النتائج الكاملة كالتالي:

نتيجة أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان الممثلين عن المناطق:

- القاهرة والجيزة : د/ شهيرة محمد المعتصم

- وسط الدلتا : د/ السيد عبد الباسط السجاعي

- غرب الدلتا : د/ صفاء فؤاد عبد القادر

- شرق الدلتا : د/ محمد عبد المعبود حسن

- شمال الصعيد : د/ ايمن محمود عبدالمتجلي (تذكية)

- جنوب الصعيد : د/ تيسير قبيصي قاسم محمد

نتيجة انتخابات النقابة علي مقعد النقيب العام

-د/ ايهاب السيد خليل هيكل ٢٧٧١ صوتا

- د/حسام عبده محمد ابو ساطي ١٣٩٨ صوت

- د/ ياسر سيد عباس الجندي ٧٦٦ صوت

- د/ خيري عبد الحميد المرسي ٦٥٨ صوت

- د/ اميمة صلاح الدين عثمان المحلاوي ٥٨٨ صوت

- د/ سعيد عباس حلمي الباسطي ٢٧٢ صوت

- د/ ميران حسان السيد سلطان ٧٤ صوت

- د/ احمد محمد ابو المعاطي الزين ٢٩ صوت

- د/ احمد توفيق عبد ربه السيد ٢٣ صوت

- د/ احمد عبد اللاه حمدان ابو زيد ١٠ صوت

نتيجة انتخابات عضوية النقابة أكثر من ١٥ عام

- د/ عبير مصطفي عبد اللطيف ٣٥٧٠

- د/ احمد مسعد محمد ابراهيم ٣٢٩٣

- د/ اشرف محمد عبد الفتاح زعلوك ٣١٤١

- د/ عمرو عبد العزيز احمد بدران ٢٥٢٧

- د/ محمود رمضان محمود عبد السلام ٢٠٥٦

- د/ جمال عبد الحليم عبد الموجود ١٨٨١

- د/ عادل محمود السيد حجاج ١٠٦٠

- د/ احمد عبد الواحد شعبان ٨١١

نتيجة انتخابات مقاعد عضوية النقابة العامة أقل من 15عام على مستوي الجمهورية

- د/ محمد السيد بدوي احمد ٢٩٩٠

- د/ نشوي جمال احمد احمد منصور ٢٨٩١

- د/ محمد مصطفي ابراهيم خطاب ٢٧٩١

- د/ مروة جمال محمود طه ٢٥٣٢

- د/ هشام عبد المقصود علي محمد بركه ١٦٧١

- د/ محمد يحي سعد عبد الفتاح ١٦٥١

- د/ حازم خالد سالم صالح ١٤٣٠

- د/ هند محمد السيد طعيمه ٩٦٧

- د/ وائل حسن محمود محمد ٥٥٥

- د/ عبد الله عبده السعيد ابو العطا ٤٦٦

- د/ رضا سالم عبد الحليم شتا ٢٧٤

نتيجة رؤساء النقابات الفرعية واعضاء مجلس النقابة الفرعية :

- نقابة القاهرة

رئيس النقابة الفرعية الدكتور وليد حسن محمد عضو فوق ١٥ سنه الدكتور طارق سيد محمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور حازم عزت عبد الوهاب

- نقابة الإسكندرية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور وليد فؤاد الديب عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد ابراهيم بسيوني عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد مصطفي محمد

- نقابة الجيزة

رئيس النقابة الفرعية الدكتور مجدي صلاح الدين كامل عضو فوق ١٥ سنه الدكتور عزة شحاته عبد العزيز عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد صلاح كمال محمد الشيال

- نقابة بورسعيد

رئيس النقابة الفرعية الدكتور علي حسن محمد فرج الله عضو فوق ١٥ سنه الدكتور ياسر ابراهيم عبد العليم عضو تحت ١٥ سنه الدكتور حسن محمد كمال شرابي

- نقابة السويس

رئيس النقابة الفرعية الدكتور سكينه عبد الصادق عبد الهادي عضو فوق ١٥ سنه الدكتور لطيفة ابراهيم يوسف الدكتور خالد محمد يوسف احمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور ادوارد اميل ادوار متي

- نقابة دمياط

رئيس النقابة الفرعية الدكتور طارق عبد الفتاح علي الزكي عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد السيد عوض جبر عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد محمد المتولي احمد الدكتور محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الشريف

- نقابة الدقهلية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور حاتم عطا المتولي عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد رجب عطية عبد المنعم عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد عابد ابو شبانه احمد

- نقابة الشرقية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور خالد احمد محمد عامر عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد امين طلبة عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد سيد احمد نصر

- نقابة القليوبية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور زكي حلمي زكي خليل عضو فوق ١٥ سنه الدكتور عمرو توفيق محمد السيد سليمانعضو تحت ١٥ سنه الدكتور امير حامد جودة عبد الرحمن

- نقابة كفر الشيخ

رئيس النقابة الفرعية الدكتور احمد محمد فاضل محمد عضو فوق ١٥ سنه الدكتور عبدالحميد عبداللطيف عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد السيد اسماعيل ابوشادي

- نقابة الغربية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور فتحي محمد احمد فايد عضو فوق ١٥ سنه الدكتور عاطف ابراهيم مرزوقعضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد حامد الفرارجي

- نقابة المنوفية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور احمد عبد العظيم متولي علام عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد عبد السلام محمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور طارق علي ابو النصر

- نقابة البحيرة

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ايناس السيد متولي زغلول عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد محمد حنفي حامد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد هشام شلقامي

- نقابة الاسماعيلية

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ياسر محمد مسعود عضو فوق ١٥ سنه الدكتور ضياء الدين عمر رفعت عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد سراج الدين منير

- نقابة بني سويف

رئيس النقابة الفرعية الدكتور احمد فؤاد صدقي عضو فوق ١٥ سنه الدكتور ماجد صبحي مرقص عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمود حسين جمعة

- نقابة الفيوم

رئيس النقابة الفرعية الدكتور علاء علي احمد عبدالله عضو فوق ١٥ سنه الدكتور حنان محمد احمد محمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد سيد قرني محمد

- نقابة المنيا

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد خديوي حسين عضو فوق ١٥ سنه الدكتور نهاد سيد رجاءعضو تحت ١٥ سنه الدكتور صموئيل بطرس كمال

- نقابة اسيوط

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ابوبكر محمد محمد شريتعضو فوق ١٥ سنه الدكتور طاهر شريف عبداللاه محمود عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمود عصمت بخيت محمد

- نقابة سوهاج

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ايمن عبدالجليل عبدالموجودعضو فوق ١٥ سنه الدكتور اسامة مصطفي خليفة عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد ممدوح عبد المعطي

- نقابة قنا

رئيس النقابة الفرعية الدكتور خالد محمود حسين عضو فوق ١٥ سنه الدكتور صلاح احمد حسين عضو تحت ١٥ سنه الدكتور احمد محمد طلعت اسماعيل

- نقابة اسوان

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد صبحي عمر عضو فوق ١٥ سنه الدكتور محمد سليم محمد عبدالحليم عضو تحت ١٥ سنه الدكتور طارق ثروت احمد حسن

- نقابة البحر الأحمر

رئيس النقابة الفرعية الدكتور مصطفي رمضان محمد علي عضو فوق ١٥ سنه الدكتور لا يوجد مرشح عضو تحت ١٥ سنه الدكتور يوسف عبداللطيف محمد الديب

- نقابة الوادي الجديد

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد محمود ابوبكر عضو فوق ١٥ سنه الدكتور حسام جلال عبدالعاطي عضو تحت ١٥ سنه الدكتور عبدالله كامل عبدالله

- نقابة مرسي مطروح

رئيس النقابة الفرعية الدكتور عمر داره سعد كريم عضو فوق ١٥ سنه الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور لا يوجد مرشح

- نقابة شمال سيناء

رئيس النقابة الفرعية الدكتور امينه منصور ابراهيمعضو فوق ١٥ سنه الدكتور وائل كمال سلامه احمد عضو تحت ١٥ سنه الدكتور محمد محمود عبداللطيف

- نقابة جنوب سيناء

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد سعيد محمود عضو فوق ١٥ سنه الدكتور اشرف محمد سليمان عضو تحت ١٥ سنه الدكتور اسماء طه يس طايع

- نقابة الاقصر

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد ضياء الدين محمد عضو فوق ١٥ سنه الدكتور البير اسحاق اقلاديوس عضو تحت ١٥ سنه الدكتور بلال محمد السيد