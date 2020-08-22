أسعار غرف الإقامة بالمدن الجامعية في أسيوط وطريقة التقديم

أعلن رئيس جامعة أسيوط، بدء التقدم للسكن في المدينة الجامعية، وذلك عن طريق التسجيل الإلكتروني بموقع الزهراء على الرابط.

وسيجري التسجيل بدءًا من الأحد المقبل 22 أغسطس وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن تسكين المدينة الجامعية هذا العام سوف يكون تسكين زوجي لأول مرة وذلك بواقع فردين في كل غرفة، بما يضمن منع التكدس والحفاظ على صحة الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن العام الجامعي الجديد 2020/2021 يشهد عددأ من التعديلات في معايير المفاضلة بين الطلاب المقبولين.

وحول الطلاب المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة، فجرى وضع معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة كشرط أساسي للقبول بالمدينة الجامعية، والتي جرى تحديدها بألا تقل عن 80 كم بالنسبة للطلاب، والأ يقل مجموع الثانوية العامة عن 90% للمجموعة العلمية، و75% لطلاب المجموعة الأدبية، أما بالنسبة للطالبات فيشترط فقط الأ يقل المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة عن 60 كم.

وأضاف أنه في ضوء تلك المعايير، فإنه سوف يتم إلغاء الاعتماد على تاريخ الميلاد كأحد معايير المفاضلة بين الطلاب، حيث كان من المعتاد في الأعوام السابقة تسكين الطلاب الأصغر سناً.

وفي سياق متصل أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه بالنسبة للطلاب القدامى فسيجري قبول الطلاب الحاصلين على امتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الطلاب الحاصلين على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 70 كم، وكذلك الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية سابقاً على أن يكونوا من الحاصلين على امتياز، ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم.

وفيما يتعلق بالطالبات، فسيجري قبول الحاصلات على امتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم، وأيضاً الطالبات الحاصلات على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الحاصلات على جيد ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 60 كم، أما فيما يخص الحاصلات على تقدير مقبول فيشترط الأ تقل المسافة بين محل الإقامة والجامعة عن 80 كم، وكذلك الطالبات من غير المقيميات بالمدينة الجامعية سابقاً على أن يكن من الحاصلات على امتياز، ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم.

وشدد على إجراء استثناءات من تطبيق تلك المعايير السابقة لبعض الفئات، التي تشمل الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية، والمتميزين في الأنشطة والحالات الاستثنائية الخاصة.

وأضاف "غريب" أنه من المقرر تخصيص مباني خارج قواعد التسكين للسكن الخاص للراغبين في ذلك، شاملة التغذية وذلك حسب أولوية التقدم وحسب الأماكن المتاحة.

وتحدد الأسعار كالتالي، 750 جنيها للغرفة المفردة و500 في الغرفة المزدوجة، و1000 للغرفة المفردة و750 في الغرف المزدوجة بالأجنحة الاقتصادية، وكذلك سكن خاص للطالبات شامل التغذية والذي يتضمن غرف فردية 750 جنيها للغرفة المفردة و500 في الغرفة المزدوجة وغرف مفردة بحمام داخلي بسعر 1200 جنيه للراغبات في ذلك.