التعاقد على 150 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي بـ600 مليون جنيه

أعلن اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، التعاقد على 150 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 600 مليون جنيه، مؤكدا أنه في غضون عامين سيجرى الانتهاء من تحويل 80% من أسطول الهيئة من سولار إلى غاز؛ للحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال تشغيل 20 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن أسطول النقل العام يعمل خدمة شاقة حيث يقطع يوميا 365 ألف كيلو تقطعها أتوبيسات الهيئة ومصروفات التشغيل العالية جدا.